Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

1. Giao dịch ngân hàng

Thực hiện các giao dịch trực tiếp và trực tuyến với ngân hàng (nộp/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, bảo lãnh…).

Mở, quản lý và đối chiếu tài khoản ngân hàng.

Lập và theo dõi các hồ sơ tín dụng: vay vốn, đáo hạn, bảo lãnh, LC (nếu có).

2. Quản lý và cân đối dòng tiền:

Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn hàng tuần/tháng.

Lập kế hoạch dòng tiền thanh toán theo tiến độ mua sắm, hợp đồng, lương, chi phí hoạt động.

Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng để điều phối thanh toán hợp lý.

3. Kiểm soát chứng từ thanh toán:

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán, nghiệm thu…).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các hồ sơ chưa hợp lệ.

Trình ký và lưu trữ hồ sơ thanh toán theo quy định.

4. Thủ tục thanh toán:

Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền trên phần mềm ngân hàng điện tử (iBanking).

Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.

Theo dõi công nợ phải trả, tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Tài chính hoặc kế toán thanh toán

Am hiểu quy trình thanh toán, tín dụng ngân hàng, chuẩn mực kế toán.

Hiểu biết pháp luật về thuế, hóa đơn, hợp đồng, chi phí được trừ.

Quyền Lợi

Thu nhập: 12-16tr/tháng.

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh.

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife.

Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%.

Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển

