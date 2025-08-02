Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 228/192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Giao dịch ngân hàng
Thực hiện các giao dịch trực tiếp và trực tuyến với ngân hàng (nộp/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, bảo lãnh…).
Mở, quản lý và đối chiếu tài khoản ngân hàng.
Lập và theo dõi các hồ sơ tín dụng: vay vốn, đáo hạn, bảo lãnh, LC (nếu có).
2. Quản lý và cân đối dòng tiền:
Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn hàng tuần/tháng.
Lập kế hoạch dòng tiền thanh toán theo tiến độ mua sắm, hợp đồng, lương, chi phí hoạt động.
Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng để điều phối thanh toán hợp lý.
3. Kiểm soát chứng từ thanh toán:
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán, nghiệm thu…).
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các hồ sơ chưa hợp lệ.
Trình ký và lưu trữ hồ sơ thanh toán theo quy định.
4. Thủ tục thanh toán:
Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền trên phần mềm ngân hàng điện tử (iBanking).
Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.
Theo dõi công nợ phải trả, tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Tài chính hoặc kế toán thanh toán
Am hiểu quy trình thanh toán, tín dụng ngân hàng, chuẩn mực kế toán.
Hiểu biết pháp luật về thuế, hóa đơn, hợp đồng, chi phí được trừ.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-16tr/tháng.
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh.
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife.
Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%.
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cuối ngách 228, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phương Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

