Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đầu mối liên hệ với ngân hàng về tất cả các công việc liên quan đến ngân hàng, phụ trách chuyển giao hồ sơ , lưu trữ hồ sơ ngân hàng
- Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra và hạch toán hoạt động thu/ chi bằng tiền gửi ngân hàng cho các khoản nợ vay, lãi vay, các khoản chi phí ngân hàng.
- Theo dõi hạch toán, đối chiếu các khoản nợ vay của công ty với các đối tượng.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng (giải ngân, mở LC, thanh toán LC, Bảo lãnh thanh toán)
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, từ 2 năm kinh nghiệm đổ lên
- Có kỹ năng tự giải quyết, độc lập trong công việc ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm.
- Tính cẩn thận cao và chịu được áp lực công việc dưới cường độ làm việc nhanh.
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương thoả thuận khi phỏng vấn ( tùy thuộc vào năng lực thực tế)
• Lương thưởng cạnh tranh theo đúng cống hiến và năng lực.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
• Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, 8h00-17h30
• Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
