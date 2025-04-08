Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Tôn Thất thuyết, Phường 15 Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các bộ chứng từ thanh toán, hóa đơn, tiền lương và vay vốn

Lập các ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, các loại Séc, giấy báo nợ, giấy báo có

Kiểm tra báo nợ, báo có, các khoản vay của các ngân hàng và định khoản vào phần mềm

Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ bảo lãnh, trả nợ vay ngân hàng theo quy định theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay

Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC - Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký

Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng, báo quỹ hàng ngày

Xuất hóa đơn GTGT bán hàng

Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 - 25 Tuổi, Nữ

Tốt nghiệp chuyên nghành nghề kế toán

Có 1-2 năm kinh nghiệm về kế toán ngân hàng

Biết sử dụng phần mềm Fast hoặc các phần mềm kế toán khác..vv

Có thể làm việc trong môi trường áp lực

Kỹ năng làm việc nhóm tốt ,gọn gàng, ngăn nắp.

Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin