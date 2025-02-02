Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY
- Hồ Chí Minh: 421/9 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi các khoản vay ngoại tệ (USD)
Thực hiện mở L/C, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh điện lực
Thực hiện trả các khoản vay đến hạn
Cung cấp hồ sơ vay cho ngân hàng khi tăng hạn mức/ điều chỉnh
Quản lý tài khoản ngân hàng, theo dõi dòng tiền
Quản trị hợp đồng xuất khẩu/ nhập khẩu
Theo dõi công nợ phải thu hàng xuất khẩu, công nợ phải trả hàng nhập khẩu và thanh toán quốc tế
Theo dõi thu chi tiền mặt
Kiểm tra phí làm tàu
Kiểm tra hóa đơn, lên lịch thanh toán
Kiểm tra lưu trữ, sắp xếp hồ sưo, phiếu thu chi, tờ khai nhập khẩu
Đi ngân hàng: rút, nộp, đi UNC..
Hạch toán sổ phụ, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống
Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ
Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Giới tính: Nam/ Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lương thưởng tháng 13,14... dưaj trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty
Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty
Được xét tăng lương theo năng lực thực tế
Được tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ
Du lịch định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI