Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 421/9 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi các khoản vay ngoại tệ (USD)

Thực hiện mở L/C, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh điện lực

Thực hiện trả các khoản vay đến hạn

Cung cấp hồ sơ vay cho ngân hàng khi tăng hạn mức/ điều chỉnh

Quản lý tài khoản ngân hàng, theo dõi dòng tiền

Quản trị hợp đồng xuất khẩu/ nhập khẩu

Theo dõi công nợ phải thu hàng xuất khẩu, công nợ phải trả hàng nhập khẩu và thanh toán quốc tế

Theo dõi thu chi tiền mặt

Kiểm tra phí làm tàu

Kiểm tra hóa đơn, lên lịch thanh toán

Kiểm tra lưu trữ, sắp xếp hồ sưo, phiếu thu chi, tờ khai nhập khẩu

Đi ngân hàng: rút, nộp, đi UNC..

Hạch toán sổ phụ, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống

Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ

Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Giới tính: Nam/ Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10-15 triệu/ tháng tùy năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Lương thưởng tháng 13,14... dưaj trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty

Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty

Được xét tăng lương theo năng lực thực tế

Được tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ

Du lịch định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY

