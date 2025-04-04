Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE
- Hồ Chí Minh: 29 Đường O, khu phố Mỹ Giang 2, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Kiểm tra tài khoản ngân hàng tiền khách chuyển khoản mỗi ngày.
Kiểm tra đơn hàng trên phần mềm Pancake, đối chiếu với tiền khách đã chuyển khoản, cập nhật lưu lại thông tin khách hàng.
Kiểm tra và báo lại những giao dịch khách đã chuyển khoản nhầm hoặc sai ngân hàng cho bên Sale.
Kết hợp với Team Sale để chỉnh lại những giao dịch đã tách đơn
Theo dõi những đơn hàng tiền vào trễ hay chưa vào tài khoản ngân hàng.
Tổng hợp lại số liệu thông tin của những đơn hàng đã check, sau đó chuyển file dữ liệu cho Team Kế Toán để cập nhật lên phần mềm kế toán Misa.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn
Thành thạo excel, biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi, khả năng tư duy và chịu áp lực tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng
Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
Phúc lợi: BHXH, phép năm theo quy định
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
