Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường O, khu phố Mỹ Giang 2, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra tài khoản ngân hàng tiền khách chuyển khoản mỗi ngày.

Kiểm tra đơn hàng trên phần mềm Pancake, đối chiếu với tiền khách đã chuyển khoản, cập nhật lưu lại thông tin khách hàng.

Kiểm tra và báo lại những giao dịch khách đã chuyển khoản nhầm hoặc sai ngân hàng cho bên Sale.

Kết hợp với Team Sale để chỉnh lại những giao dịch đã tách đơn

Theo dõi những đơn hàng tiền vào trễ hay chưa vào tài khoản ngân hàng.

Tổng hợp lại số liệu thông tin của những đơn hàng đã check, sau đó chuyển file dữ liệu cho Team Kế Toán để cập nhật lên phần mềm kế toán Misa.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên ngành Kế toán – Kiểm toán, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nắm rõ kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn

Thành thạo excel, biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi, khả năng tư duy và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty

Thử việc: 2 tháng

Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Phúc lợi: BHXH, phép năm theo quy định

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YOBE

