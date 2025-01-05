Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 954 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng

1. Quản lý hồ sơ tín dụng và hạn mức ngân hàng:

Hồ sơ vay, bảo lãnh, cấp tín dụng, thế chấp tài sản.

Xem xét và đảm bảo các điều khoản tín dụng tối ưu (lãi suất, kỳ hạn, phí).

Quản lý hạn mức tín dụng và theo dõi dư nợ định kỳ:

Lập báo cáo chi tiết về dư nợ, kỳ hạn còn lại, lãi suất từng khoản vay.

Đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty.

2. Quản lý thanh toán ngân hàng:

Xử lý các giao dịch thanh toán qua ngân hàng:

Thanh toán lương, chi phí vận hành, thanh toán nhà cung cấp.

Thực hiện các ủy nhiệm chi và hồ sơ thanh toán.

Đảm bảo các giao dịch được thực hiện đúng thời hạn và chính xác.

Rà soát, đối chiếu số liệu thanh toán:

Kiểm tra sao kê ngân hàng hàng tháng.

Đối chiếu các khoản thu chi giữa số liệu thực tế và kế toán.

3. Hạch toán kế toán:

Lập và duyệt các bút toán liên quan đến ngân hàng:

Hạch toán các khoản thu, chi, lãi vay, phí dịch vụ ngân hàng.

Đảm bảo các nghiệp vụ hạch toán đúng quy định và chuẩn mực kế toán.

Theo dõi và lưu trữ hồ sơ:

Quản lý phiếu thu, phiếu chi, sao kê ngân hàng, và hồ sơ tín dụng.

Đảm bảo hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, khoa học và bảo mật.

4. Báo cáo tài chính liên quan đến ngân hàng:

Lập báo cáo tài chính định kỳ:

Báo cáo dòng tiền ngân hàng hàng tuần/tháng.

Báo cáo dư nợ tín dụng, phí dịch vụ ngân hàng.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập:

Cung cấp thông tin và chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng.

Đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong các báo cáo.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức và kinh nghiệm:

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B hoặc tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng, tín dụng, và thanh toán.

Hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế và tài chính.

Nắm vững cách sử dụng các phần mềm kế toán như SAP, MISA, hoặc các phần mềm ERP khác.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp chuyên nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính để thương thảo các điều kiện tín dụng (lãi suất, phí dịch vụ, kỳ hạn).

Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) để phân tích dữ liệu và lập báo cáo.

Kỹ năng sử dụng các hệ thống ngân hàng trực tuyến (Internet Banking, Mobile Banking).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Có HĐLĐ, chế độ BHXH đầy đủ theo quy định

Tốc độ phát triển nhanh chóng, được đào tạo bài bản với nhiều chương trình hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, teambuilding tối thiểu 1 lần/năm.

Thu nhập không giới hạn hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và hiệu quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển

