Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà IMC
- Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến các khoản mục tiền, nợ vay ngân hàng
Kiểm tra, đối chiếu , lập báo cáo , đưa ra các ý kiến nhằm kiểm soát tình hình tài chính trong công ty
Đảm bảo tuân thủ qui định hiện hành của các chuẩn mực
Kiểm tra , đối chiếu số liệu ngân hàng , lập báo cáo phản ánh tình hình tài chính hằng ngày
Thực hiện cá thủ tục thanh toán công nợ , thuế, cá thủ tục ngân hàng liên quan đến các hoạt động mua bán của công ty
Cập nhật các chứng từ, hồ sơ hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày
Thực hiện và kiểm tra các báo cáo hằng ngày , hàng tháng liên quan đến các khoản mục tiêu tiền , ký quỹ, nợ vay ngân hàng , nợ vay khác
Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra , kiểm toán , quyết toán
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp : Trung cấp trở lên
Chuyên ngành : Kế toán
Có kinh nghiệm 1 năm về kế toán ngân hàng
Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT
Hằng năm được đi du lịch
Tiền thưởng tháng 13 và các khoản bonus khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
