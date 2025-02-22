Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà IMC - Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến các khoản mục tiền, nợ vay ngân hàng

Kiểm tra, đối chiếu , lập báo cáo , đưa ra các ý kiến nhằm kiểm soát tình hình tài chính trong công ty

Đảm bảo tuân thủ qui định hiện hành của các chuẩn mực

Kiểm tra , đối chiếu số liệu ngân hàng , lập báo cáo phản ánh tình hình tài chính hằng ngày

Thực hiện cá thủ tục thanh toán công nợ , thuế, cá thủ tục ngân hàng liên quan đến các hoạt động mua bán của công ty

Cập nhật các chứng từ, hồ sơ hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày

Thực hiện và kiểm tra các báo cáo hằng ngày , hàng tháng liên quan đến các khoản mục tiêu tiền , ký quỹ, nợ vay ngân hàng , nợ vay khác

Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra , kiểm toán , quyết toán

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tinh : Nam - Nữ

Bằng cấp : Trung cấp trở lên

Chuyên ngành : Kế toán

Có kinh nghiệm 1 năm về kế toán ngân hàng

Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT

Hằng năm được đi du lịch

Tiền thưởng tháng 13 và các khoản bonus khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

