Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ, tổng hợp vào sổ trình duyệt thanh toán trình KTT và Ban TGĐ. Lập lệnh chuyển tiền/ UNC khi các hồ sơ thanh toán được trình duyệt;
Kiểm soát, hạch toán kịp thời sự tăng giảm số dư các tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng, các khế ước vay vốn;
Theo dõi dư nợ, hạn mức tín dụng, lãi vay, theo dõi các bảo lãnh đã phát hành;
Làm hồ sơ hạn mức gia hạn hoặc làm hồ sơ mở hạn mức mới (nếu phát sinh);
Tổng hợp chứng từ ngân hàng trong tháng, nhận chứng từ, sổ phụ ngân hàng theo tháng, đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng với số liệu của ngân hàng;
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 24 - 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán;
Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 2 năm;
Tin học văn phòng thành thạo;
Nhanh nhẹn, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Thử việc 2 tháng.
Phụ cấp cơm trưa 650.000 đồng/tháng.
Sau khi thử việc, công ty đóng BHXH theo quy định (không trích từ lương nhân viên). Mỗi tháng được tặng 10kg gạo thương hiệu Vua Gạo
Các phúc lợi khác theo quy định luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 11 Tòa nhà Enterprise Tower, 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

