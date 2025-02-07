Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
- Hồ Chí Minh: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ, tổng hợp vào sổ trình duyệt thanh toán trình KTT và Ban TGĐ. Lập lệnh chuyển tiền/ UNC khi các hồ sơ thanh toán được trình duyệt;
Kiểm soát, hạch toán kịp thời sự tăng giảm số dư các tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng, các khế ước vay vốn;
Theo dõi dư nợ, hạn mức tín dụng, lãi vay, theo dõi các bảo lãnh đã phát hành;
Làm hồ sơ hạn mức gia hạn hoặc làm hồ sơ mở hạn mức mới (nếu phát sinh);
Tổng hợp chứng từ ngân hàng trong tháng, nhận chứng từ, sổ phụ ngân hàng theo tháng, đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng với số liệu của ngân hàng;
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 2 năm;
Tin học văn phòng thành thạo;
Nhanh nhẹn, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa 650.000 đồng/tháng.
Sau khi thử việc, công ty đóng BHXH theo quy định (không trích từ lương nhân viên). Mỗi tháng được tặng 10kg gạo thương hiệu Vua Gạo
Các phúc lợi khác theo quy định luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI