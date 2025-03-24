Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Cập nhật theo dõi tất cả các đơn mua hàng phát sinh.

Đối chiếu công nợ đầu vào để lấy hoá đơn.

Lấy hợp đồng và Phiếu giao hàng cho các đơn hàng phát sinh.

Kiêm QC hồ sơ xuất xưởng, kiểm tra hàng hoá trước khi xuất xưởng, kiểm tra hàng mua về.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày.

Phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo từng tháng, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp.