Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa
- Đà Nẵng: 76
- 78 Ngô Thế Lân, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Cập nhật theo dõi tất cả các đơn mua hàng phát sinh.
Đối chiếu công nợ đầu vào để lấy hoá đơn.
Lấy hợp đồng và Phiếu giao hàng cho các đơn hàng phát sinh.
Kiêm QC hồ sơ xuất xưởng, kiểm tra hàng hoá trước khi xuất xưởng, kiểm tra hàng mua về.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày.
Phối hợp với các bộ phận liên quan.
Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo từng tháng, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán;
Thành thạo tin học văn phòng;
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng;
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa
