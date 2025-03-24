Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Kế toán nội bộ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 76

- 78 Ngô Thế Lân, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Cập nhật theo dõi tất cả các đơn mua hàng phát sinh.
Đối chiếu công nợ đầu vào để lấy hoá đơn.
Lấy hợp đồng và Phiếu giao hàng cho các đơn hàng phát sinh.
Kiêm QC hồ sơ xuất xưởng, kiểm tra hàng hoá trước khi xuất xưởng, kiểm tra hàng mua về.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày.
Phối hợp với các bộ phận liên quan.
Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo từng tháng, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng - đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán;
Thành thạo tin học văn phòng;
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng;

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Nhơn Hòa 1, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

