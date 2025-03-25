Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Mega Sun
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhận đơn hàng trên các group Zalo và làm phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng cho khách.
Phụ đóng hàng để gửi đi cho khách .
Theo dõi công nợ hàng bán với quản Chăm sóc khách hàng
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý bán hàng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
KẾ TOÁN MỚI TỐT NGHIỆP sẽ được đào tạo.
Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc
Linh hoạt xử lý các tình huống.
Thành thạo word, excel, biết sử dụng phần mềm
Tại Công ty Cổ phần Mega Sun Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: Lương 7 triệu/ tháng + thưởng
Thử việc 2 tháng, trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.
Chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi tốt, cơ hội thăng tiến cao, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
