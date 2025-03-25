Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhận đơn hàng trên các group Zalo và làm phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng cho khách.

Phụ đóng hàng để gửi đi cho khách .

Theo dõi công nợ hàng bán với quản Chăm sóc khách hàng

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý bán hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

KẾ TOÁN MỚI TỐT NGHIỆP sẽ được đào tạo.

Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc

Linh hoạt xử lý các tình huống.

Thành thạo word, excel, biết sử dụng phần mềm

Tại Công ty Cổ phần Mega Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương 7 triệu/ tháng + thưởng

Thử việc 2 tháng, trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.

Chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi tốt, cơ hội thăng tiến cao, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin