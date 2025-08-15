Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35B ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1.Theo dõi, kiểm soát Công nợ phải thu
- Kểm soát doanh thu, công nợ phải thu chi tiết cho từng đối tượng.
- Lập bảng đối chiếu công nợ của các đối tượng phải thu.
- Đối chiếu công nợ với đối tác theo định kỳ.
- Theo dõi và kiểm soát việc thanh toán của từng đơn vị theo đúng quy định.
- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải thu.
- Chịu trách nhiệm sổ chi tiết TK: 131, 138
- Kiểm soát lại việc thực thi các quy chế bán hàng
2. Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả
- Kiểm soát công nợ phải trả theo điều khoản hợp đồng.
- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải trả.
- Lập kế hoạch thanh toán đối với các đơn vị cung cấp.
- Đối chiếu, kiểm tra sổ chi tiết/ tổng hợp TK 331, 338
3. Lập chứng từ thanh toán; kiểm soát sổ chi tiết các TK thanh toán
4. Kiểm soát quỹ tiền mặt
- Thực hiện việc thu, chi, thanh toán tiền mặt theo đúng tiến độ, đúng chất lượng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại vị trí kế toán công nợ; ứng viên 01 năm có kinh nghiệm làm công ty sản xuất/dệt may/thời trang
- Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán.
- Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.
- Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo vị trí : 10- 13 triệu
- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết theo quy định Nhà nước và Công ty, tặng quà nhân dịp sinh nhật, 8/3; 20/10; 1/6; Trung thu...
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác.
- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.
- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty
- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35B/603 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

