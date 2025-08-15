Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35B ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

1.Theo dõi, kiểm soát Công nợ phải thu

- Kểm soát doanh thu, công nợ phải thu chi tiết cho từng đối tượng.

- Lập bảng đối chiếu công nợ của các đối tượng phải thu.

- Đối chiếu công nợ với đối tác theo định kỳ.

- Theo dõi và kiểm soát việc thanh toán của từng đơn vị theo đúng quy định.

- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải thu.

- Chịu trách nhiệm sổ chi tiết TK: 131, 138

- Kiểm soát lại việc thực thi các quy chế bán hàng

2. Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả

- Kiểm soát công nợ phải trả theo điều khoản hợp đồng.

- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải trả.

- Lập kế hoạch thanh toán đối với các đơn vị cung cấp.

- Đối chiếu, kiểm tra sổ chi tiết/ tổng hợp TK 331, 338

3. Lập chứng từ thanh toán; kiểm soát sổ chi tiết các TK thanh toán

4. Kiểm soát quỹ tiền mặt

- Thực hiện việc thu, chi, thanh toán tiền mặt theo đúng tiến độ, đúng chất lượng

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại vị trí kế toán công nợ; ứng viên 01 năm có kinh nghiệm làm công ty sản xuất/dệt may/thời trang

- Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán.

- Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.

- Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.

- Mức lương theo vị trí : 10- 13 triệu

- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết theo quy định Nhà nước và Công ty, tặng quà nhân dịp sinh nhật, 8/3; 20/10; 1/6; Trung thu...

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác.

- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

