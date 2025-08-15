Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

Giám đốc vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân bổ công việc, sắp xếp nhiệm vụ của phòng ban, bộ phận để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả; quản lý hoạt động chung của công ty bao gồm các công tác: kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư,... đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Xây dựng mô hình quản lý, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý tòa nhà, định biên nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc trong Ban.
Phân công và quản lý, giám sát việc thực hiện công việc hàng ngày của nhân viên tòa nhà Văn phòng và CHDV
Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.
Đưa ra và chịu trách nhiệm với các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình quản lý vận hành (trong phạm vi quyền hạn cho phép).
Giải quyết các vấn đề liên quan tới các khách hàng thuê mặt bằng; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ
Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương, khách hàng.
Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn đã ban hành, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ của tòa nhà đang cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học một trong các ngành: Điện, Xây dựng, Quản lý kinh doanh, Hành chính, Kinh tế,..
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vận hành tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại
Hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý tòa nhà
Am hiểu về các hệ thống kỹ thuật, quy trình vận hành tòa nhà
Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự
Kinh nghiệm quản lý và tố chất lãnh đạo tốt
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao
Chủ động, bản lĩnh, quyết liệt và tâm huyết với công việc
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH ZETA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
Được tham gia du lịch Công ty hàng năm;
Thưởng các dịp Lễ lớn, lương tháng thứ 13, thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc;
Thưởng cuối năm, thâm niên, đóng góp vào kết quả chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-van-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job367414
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu Công ty TNHH Thời Trang Pandemos
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành VABIS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VABIS CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Guta Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO KHANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH GISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GISC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
40 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty thời trang J-P
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm