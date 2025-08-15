Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân bổ công việc, sắp xếp nhiệm vụ của phòng ban, bộ phận để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả; quản lý hoạt động chung của công ty bao gồm các công tác: kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư,... đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng mô hình quản lý, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý tòa nhà, định biên nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc trong Ban.

Phân công và quản lý, giám sát việc thực hiện công việc hàng ngày của nhân viên tòa nhà Văn phòng và CHDV

Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.

Đưa ra và chịu trách nhiệm với các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình quản lý vận hành (trong phạm vi quyền hạn cho phép).

Giải quyết các vấn đề liên quan tới các khách hàng thuê mặt bằng; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ

Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương, khách hàng.

Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn đã ban hành, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ của tòa nhà đang cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học một trong các ngành: Điện, Xây dựng, Quản lý kinh doanh, Hành chính, Kinh tế,..

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vận hành tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại

Hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý tòa nhà

Am hiểu về các hệ thống kỹ thuật, quy trình vận hành tòa nhà

Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự

Kinh nghiệm quản lý và tố chất lãnh đạo tốt

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao

Chủ động, bản lĩnh, quyết liệt và tâm huyết với công việc

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH ZETA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

Được tham gia du lịch Công ty hàng năm;

Thưởng các dịp Lễ lớn, lương tháng thứ 13, thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc;

Thưởng cuối năm, thâm niên, đóng góp vào kết quả chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZETA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin