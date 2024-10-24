Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường 24a, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Fastcons, công ty thiết kế xây dựng năng động và đang phát triển, đang tìm kiếm một Kế toán quản trị tài năng để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển sự nghiệp trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Mô tả công việc:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác tài chính, công tác hạch toán kế toán của toàn công ty. Đề xuất việc ban hành các quy định, quy chế về quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán. Hạch toán và quản lý dòng tiền thu/chi của dự án, cân đối dòng tiền dự án, dòng tiền công ty: Trực tiếp viết phiếu thu, chi, Ủy nhiệm chi... Trực tiếp thực hiện các giao dịch với ngân hàng, các đối tác của công ty về giao dịch tiền nong. Phụ trách kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán của công ty. Hạch toán kế toán hàng ngày, lập báo cáo thuế theo định kỳ và phối hợp với các phòng ban khác để lập các báo cáo tới các cơ quan ban ngành khác (Báo cáo thống kê, bảo hiểm, sở kế hoạch, ...) Viết hóa đơn GTGT, lập các báo cáo và hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Báo cáo chi tiết và làm việc theo điều phối của Kiểm soát nội bộ và phối hợp hỗ trợ với các kế toán khác khi được phân công. Quản lý và thúc đẩy công tác công nợ phải thu, phải trả trong công ty. Thực hiện việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. Lập kế hoạch tài chính ngắn, dài hạn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và kiểm soát nội bộ. Thực hiện các công việc khác khi được Ban lãnh đạo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp hoặc Quản trị kinh doanh. Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hoạch toán kế toán. Chịu được áp lực cao và có trách nhiệm trong công việc. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp. Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán liên quan. Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty xây dựng, bất động sản. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Có kỹ năng tổ chức, giao tiếp và thương thuyết tốt. Chủ động trong công việc, năng động và linh hoạt trong mọi tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12-17 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Thưởng: Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định; các ngày nghỉ, lễ phép theo luật lao động. Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, thoải mái và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định; các ngày nghỉ, lễ phép theo luật lao động.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, thoải mái và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.