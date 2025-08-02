Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 2, Linh Xuân, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và phân tích các thông tin tài chính kế toán để sử dụng trong nội bộ.

Tính toán giá thành sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán hàng tháng.

Tham gia phân tích chi phí và tính toán sản lượng điểm hòa vốn, doanh thu điểm hòa vốn và các số liệu cần thiết khác để Ban lãnh đạo xây dựng các kế hoạch kinh doanh.

Hỗ trợ việc lập ngân sách cho các phòng ban.

Trợ giúp Công ty trong việc quản lý các danh mục đầu tư.

Khai thác các chỉ số và dữ liệu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đưa ra các dự báo để hỗ trợ Ban lãnh đạo lập kế hoạch kinh doanh và ra quyết định.

Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo quản trị tài chính định kỳ về doanh thu, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho, kết quả sản xuất kinh doanh, kiểm kê định kỳ, …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế,... hoặc khối ngành Tài chính tương đương

Có từ trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên môi trường làm việc tại công ty sản xuất, công ty FMCG

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,…

Kỹ năng giao tiếp tốt; trung thực, nhiệt huyết, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc; phối hợp tốt với các phòng ban trong quá trình làm việc.

Kỹ năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp): Công ty trả lương theo mô hình 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; ngoài ra, thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.

Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty, đồng phục hằng năm, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc (laptop, máy tính, VPP, chổ ngồi, bàn ghế, tủ,…)

Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ, phép năm 12-14 ngày.

Được bác sĩ thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại trạm y tế của Công ty, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hỗ trợ 1 phần chi phí giữ trẻ, mẫu giáo; tặng quà Quốc tế Thiếu nhi 1/6; quà Trung thu cho con em CB-CNV

Được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,…

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin