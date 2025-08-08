Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Kế toán quản trị

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ấp 1, Xã Đa Phước, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Ghi nhận, hạch toán và theo dõi chi phí sản xuất, chi phí vận hành tại nhà máy theo đúng quy định kế toán.
Kiểm tra, phân bổ và đối chiếu các khoản chi phí thực tế phát sinh với ngân sách đã phê duyệt.
Kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ trước khi trình duyệt.
Phối hợp với các bộ phận tại nhà máy để thu thập và kiểm soát chi phí phát sinh theo từng hạng mục.
Kiểm tra và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo chi phí vận hành, chi phí sản xuất định kỳ.
Phân tích biến động chi phí, đề xuất các phương án kiểm soát chi phí hiệu quả.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập kế hoạch và dự toán chi phí hàng tháng/quý/năm.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo đúng quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán chi phí hoặc kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại nhà máy hoặc công ty sản xuất.
1-2 năm
nhà máy hoặc công ty sản xuất
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, SAP, FAST… tùy công ty sử dụng).
Excel, phần mềm kế toán (MISA, SAP, FAST… tùy công ty sử dụng)
Có khả năng phân tích và kiểm soát chi phí hiệu quả.
phân tích và kiểm soát chi phí hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận sản xuất.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải, sản xuất phân bón hoặc ngành công nghiệp liên quan.
môi trường, xử lý chất thải, sản xuất phân bón hoặc ngành công nghiệp liên quan

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, hỗ trợ học thêm các chứng chỉ kế toán – tài chính.
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty.
Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh

