Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản trị, vận hành hệ thống Oracle EBS đảm bảo ổn định 24/7;

• Kiểm tra disk, log trên các phân vùng các server đang vận hành;

• Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c/19c trên nền tảng Linux;

• Theo dõi lịch backup các môi trường đang vận hành trên hệ thống;

• Hỗ trợ vận hành các phần mềm tích hợp ords và các hệ thống tích hợp liên quan;

• Giám sát hiệu suất hoạt động hệ thống Oracle EBS;

• Kiểm tra lock session, session gây cao tải;

• Theo dõi dữ liệu datafile trong tablespace, database size hằng ngày. Đảm bảo dung lượng phát sinh của hệ thống;

• Hỗ trợ vận hành hệ thống báo cáo BIPublisher, OBIEE;

• Theo dõi và xử lý đồng bộ dataguard DC-DR;

• Cài đặt, cấu hình, nhân bản hệ thống;

• Cập nhật bản vá lỗi khi có yêu cầu;

• Hỗ trợ các nghiệp vụ DBA theo SR từ hãng;

• Phối hợp các bên liên quan kiểm tra, bảo trì định kỳ CSDL;

• Phối hợp với nhà cung cấp, dự án xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị hệ thống.