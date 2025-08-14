Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản trị, vận hành hệ thống Oracle EBS đảm bảo ổn định 24/7;
• Kiểm tra disk, log trên các phân vùng các server đang vận hành;
• Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c/19c trên nền tảng Linux;
• Theo dõi lịch backup các môi trường đang vận hành trên hệ thống;
• Hỗ trợ vận hành các phần mềm tích hợp ords và các hệ thống tích hợp liên quan;
• Giám sát hiệu suất hoạt động hệ thống Oracle EBS;
• Kiểm tra lock session, session gây cao tải;
• Theo dõi dữ liệu datafile trong tablespace, database size hằng ngày. Đảm bảo dung lượng phát sinh của hệ thống;
• Hỗ trợ vận hành hệ thống báo cáo BIPublisher, OBIEE;
• Theo dõi và xử lý đồng bộ dataguard DC-DR;
• Cài đặt, cấu hình, nhân bản hệ thống;
• Cập nhật bản vá lỗi khi có yêu cầu;
• Hỗ trợ các nghiệp vụ DBA theo SR từ hãng;
• Phối hợp các bên liên quan kiểm tra, bảo trì định kỳ CSDL;
• Phối hợp với nhà cung cấp, dự án xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

