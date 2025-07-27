Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SITC GIANG NAM LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cổng E, cảng Cát Lái, đường57CL, phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán nghiệp vụ kế toán tổng hợp: doanh thu, chi phí, công nợ, kho, lương, BHXH,...

Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm.

Lập và kiểm tra báo cáo thuế: GTGT, TNCN, TNDN.

Xuất hóa đơn GTGT đúng quy định, kiểm tra thông tin chính xác trước khi phát hành.

Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế.

Kiểm tra sổ sách, đối chiếu số liệu, định khoản chính xác.

Phối hợp kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Hỗ trợ quyết toán thuế cuối năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc tương đương).

Tiếng trung nghe nói đọc đánh chữ thành thạo.

Biết và hiểu rõ thuế nhà thầu của đại lý hãng tàu là 1 lợi thế

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao, làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SITC GIANG NAM LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo quý, thưởng lễ Tết và các dịp đặc biệt trong năm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BH sức khỏe 24/24.

Tham gia teambuilding, du lịch công ty 2 lần/năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SITC GIANG NAM LOGISTICS

