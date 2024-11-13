Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Đại Long làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Thống kê sản xuất:

- Kiểm tra ghi chép Nhật ký sản xuất

- Thực hiện thống kê sản xuất, phản hồi kết quả lưu ý cho các ca, các ngày

- Thực hiện định giá trực tiếp vật tư và nhân công sản xuất hàng tháng, hoặc khi hết đợt có yêu cầu

2. Giám sát và kiểm soát hoạt động sản xuất hàng ngày trong nhà máy bao gồm:

- Nhận NVL theo lô sản xuất, quản lý, cấp phát NVL sản xuất cho phân xưởng

- Theo dõi tiến độ sản xuất, hao hụt, lỗi hỏng so với định mức

- Theo dõi kế hoạch sản xuất, thống kê và báo cáo sản phẩm/lô hàng hoàn thành hàng ngày của các phân xưởng

- Bàn giao Thành phẩm hoàn thành sang bộ phận kho

3. Khác:

- Nhận hàng thu hồi từ khách hàng về do hư hỏng/đổi hàng/chậm luân chuyển

- Kiểm tra và soạn lọc hàng thu hồi, lập đề xuất nhập kho/huỷ/tái chế

4. Tổ chức và chỉ đạo các ý tưởng kiểm soát chi phí, các sáng kiến cải tiến liên tục và các hành động khác nhằm cải tiến năng suất, giảm lãng phí, tránh chi phí, làm thêm giờ và đảm bảo chất lượng.

- Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2, 3 năm ở lĩnh vực tương đương: kế toán, thống kê

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, có khả năng tạo bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

