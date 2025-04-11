Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Xóm 15, Đường tỉnh lộ 487B, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Kế toán sản xuất

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.

Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ.

Lập báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Có ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán, ưu tiên đã làm việc trong công ty sản xuất

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có Tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (8.000.000 - 13.000.000/tháng)

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..

Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

Được nghỉ lễ theo luật định ;

Được thưởng lễ Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

