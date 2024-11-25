Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: 17 Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Định kỳ tháng, quý, năm lập báo cáo tài chính của đơn vị; 6 tháng, hàng năm lập và hợp nhất báo cáo tài chính công ty theo quy định.
- Kế toán các lọai thuế: GTGT, TNDN, MB, TNCN... theo dõi thuế đầu vào, đầu ra, lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đề nghị nộp thuế trình lãnh đạo duyệt.
- Kế toán tiền lương, và các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ.
- Tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng và các báo cáo khác khi phát sinh.
- Theo dõi tổng hợp công nợ phải thu/ phải trả hàng tháng
- Thẩm định các bộ hồ sơ mua sắm từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định.
- Xây dựng, cân đối nguồn lực tài chính tổng thể ngắn hạn, dài hạn của Công ty.
- Báo cáo, tổng hợp báo cáo, phân tích, đánh giá các thông tin kế toán tài chính về hoạt động kinh doanh, tài sản, nguồn vốn, quản lý tài chính toàn Công ty định kỳ và bất thường
- Xây dựng quy định, quy trình về các cơ chế, chính sách, chế độ chung áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: Có tư duy logic; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng phân tích và tổng hợp;; Thành thạo máy tính,kỹ năng văn phòng
- Tính cách: Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
- Tuổi đời, giới tính: Nữ, tuổi dưới 40
- Biết sử dụng phần mềm kế toán, am hiểu lĩnh vực y dược là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
- Lương:15 triệu + thưởng (hoặc hơn tùy năng lực)
- Lương tháng 13
- Xem xét tăng lương: 01 lần/năm (tối thiểu).
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm theo quy định, du lịch thường niên, phụ cấp ăn ca,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17 Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

