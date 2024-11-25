Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: 17 Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thành phố Lạng Sơn

- Định kỳ tháng, quý, năm lập báo cáo tài chính của đơn vị; 6 tháng, hàng năm lập và hợp nhất báo cáo tài chính công ty theo quy định.

- Kế toán các lọai thuế: GTGT, TNDN, MB, TNCN... theo dõi thuế đầu vào, đầu ra, lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đề nghị nộp thuế trình lãnh đạo duyệt.

- Kế toán tiền lương, và các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ.

- Tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng và các báo cáo khác khi phát sinh.

- Theo dõi tổng hợp công nợ phải thu/ phải trả hàng tháng

- Thẩm định các bộ hồ sơ mua sắm từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định.

- Xây dựng, cân đối nguồn lực tài chính tổng thể ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

- Báo cáo, tổng hợp báo cáo, phân tích, đánh giá các thông tin kế toán tài chính về hoạt động kinh doanh, tài sản, nguồn vốn, quản lý tài chính toàn Công ty định kỳ và bất thường

- Xây dựng quy định, quy trình về các cơ chế, chính sách, chế độ chung áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Công ty.

- Kỹ năng: Có tư duy logic; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng phân tích và tổng hợp;; Thành thạo máy tính,kỹ năng văn phòng

- Tính cách: Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

- Tuổi đời, giới tính: Nữ, tuổi dưới 40

- Biết sử dụng phần mềm kế toán, am hiểu lĩnh vực y dược là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:15 triệu + thưởng (hoặc hơn tùy năng lực)

- Lương tháng 13

- Xem xét tăng lương: 01 lần/năm (tối thiểu).

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm theo quy định, du lịch thường niên, phụ cấp ăn ca,...

