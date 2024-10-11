Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu đô thị Liêm Chính

- Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ các Hóa đơn, Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.
- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm mảng thuế và làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về số liệu tài chính có liên quan đến nghĩa vụ của đơn vị.
- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán, kế toán thuế
- Các công việc khác như quan hệ đối tác, cơ quan thuế, ngân hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan...
+ Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương làm việc về kế toán thuế...
+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Bravo.....
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, đầu tư...
+ Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh địa chỉ văn phòng công ty
+ Cẩn thận, trung thực, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bảo mật thông tin, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/đãi ngộ: Từ 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng tùy năng lực
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp......
- Được tham gia các hoạt động của Tổng công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues......
- Các chế độ BHXH, phép, nâng lương linh hoạt và các phúc lợi khác theo quy định pháp luật lao động và quy chế của Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Liêm Chính - Phường Liêm Chính - TP Phủ Lý - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

