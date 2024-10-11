Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu đô thị Liêm Chính - Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý

- Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ các Hóa đơn, Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm mảng thuế và làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về số liệu tài chính có liên quan đến nghĩa vụ của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán, kế toán thuế

- Các công việc khác như quan hệ đối tác, cơ quan thuế, ngân hàng

+ Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan...

+ Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương làm việc về kế toán thuế...

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Bravo.....

+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, đầu tư...

+ Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh địa chỉ văn phòng công ty

+ Cẩn thận, trung thực, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bảo mật thông tin, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/đãi ngộ: Từ 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng tùy năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp......

- Được tham gia các hoạt động của Tổng công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues......

- Các chế độ BHXH, phép, nâng lương linh hoạt và các phúc lợi khác theo quy định pháp luật lao động và quy chế của Tổng công ty

