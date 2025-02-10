Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam
- Đà Nẵng: 55E Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lưu trữ, tổng hợp chính sách chiết khấu, các biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời.
- Hỗ trợ kế toán trưởng xử lý số liệu.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh ngiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc.
- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch v.v.v
Thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh của công ty).
Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
Nghỉ chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ khác theo quy định của Nhà nước
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định. ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
