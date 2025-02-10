Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 55E Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lưu trữ, tổng hợp chính sách chiết khấu, các biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời.
- Hỗ trợ kế toán trưởng xử lý số liệu.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Có ít nhất 1 năm kinh ngiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc.
- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch v.v.v
Thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh của công ty).
Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
Nghỉ chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ khác theo quy định của Nhà nước
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55E Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

