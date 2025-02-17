Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B

- TT11

- 5 khu đô thị Himlam Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý, theo dõi công nợ của nhà cung cấp, khách hàng, hàng tồn kho của Công ty
Nhận hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra và cập nhật trên sổ kế toán, từ đó lập tờ khai giá trị gia tăng theo quý, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân
Kiểm tra, rà soát các khoản thanh toán của các bộ phận trong Công ty trước khi trình Giám đốc phê duyệt. Quản lý, kiểm kê các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.
Đề xuất các phương hướng xử lý công việc liên quan đến kế toán, tài chính còn mắc phải nhiều vấn đề, sai sót của Công ty.
Tham gia vào quá trình giải trình, quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
Chuẩn bị ngân sách và cân đối chi phí, dòng tiền trong tương lai thông qua các số liệu bán hàng dự kiến
Xem xét các đơn đặt hàng trước khi xử lý nhằm đảm bảo rằng chúng tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm
Cẩn thận, tỉ mỉ
Chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ lễ Tết, hiếu hỷ theo quy định của Luật lao động, quy định của công ty.
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm
- Hưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B-TT11-5 khu đô thị Himlam Vạn Phúc, P. Vạn Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

