Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VĨNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Quản lý, theo dõi công nợ của nhà cung cấp, khách hàng, hàng tồn kho của Công ty

Nhận hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra và cập nhật trên sổ kế toán, từ đó lập tờ khai giá trị gia tăng theo quý, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

Kiểm tra, rà soát các khoản thanh toán của các bộ phận trong Công ty trước khi trình Giám đốc phê duyệt. Quản lý, kiểm kê các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.

Đề xuất các phương hướng xử lý công việc liên quan đến kế toán, tài chính còn mắc phải nhiều vấn đề, sai sót của Công ty.

Tham gia vào quá trình giải trình, quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

Chuẩn bị ngân sách và cân đối chi phí, dòng tiền trong tương lai thông qua các số liệu bán hàng dự kiến

Xem xét các đơn đặt hàng trước khi xử lý nhằm đảm bảo rằng chúng tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ