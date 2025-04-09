Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

1. Công việc hàng ngày:

• Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế đất...) bao gồm cả thuế vãng lai ngoại tỉnh các dự án BĐS, tính phân bổ thuế GTGT dùng

chung, lập tờ khai thuế định kỳ tháng/quý, tờ khai quyết toán thuế năm, các báo cáo thuế định kỳ,

theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

• Theo dõi tiến độ thu tiền, ghi nhận doanh thu/chi phí hoạt động bán/cho thuê/cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản (chi trả hỗ trợ lãi suất, hoa hồng môi giới, thu nhập cam kết,…). Đồng thời theo dõi quản lý các quỹ bảo hành, bảo trì các dự án BĐS cho đến khi hết hạn hoặc bàn giao cho Ban quản trị.

• Theo dõi ghi nhận doanh thu/chi phí tài chính, vốn hóa lãi vay, hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan đến tiền gửi thanh toán/tiền gửi tiết kiệm/vay bằng phát hành trái phiếu/cho vay/đặt cọc hợp tác kinh doanh và các báo cáo định kì liên quan gửi Tập đoàn, cơ quan nhà nước và các bên liên quan khác.

• Theo dõi ghi nhận nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đảm bảo việc ghi

nhận đầy đủ, đúng kì, đồng thời theo dõi thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan. Thực hiện theo dõi

và ghi nhận các khoản đầu tư, chuyển nhượng các dự án đầu tư khi phát sinh.

• Định kì xuất hóa đơn và ghi nhận phí quản lý nội bộ VCR phân bổ cho các công ty con theo ngân

sách hàng tháng và theo số liệu quyết toán hàng quý. Thực hiện tổng hợp chi phí quản lý chung các BP hỗ trợ và tính quyết toán phân bổ chi phí cho các TTTM.

• Thực hiện đối chiếu công nợ nội bộ khối, đối soát lương/thưởng/bảo hiểm interface từ HCM sang