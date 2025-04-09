Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2TT4, Khu đô thị VOV, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT
Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan
Lên được báo cáo Quý (không yêu cầu làm báo cáo tài chính năm)
Giao dịch ngân hàng
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 27 - 45 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm misa,
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel)
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại Số 2TT4 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tổng thu nhập: từ 10,000,000 – 12,000,000 đồng/tháng
Được cấp đầy đủ phương tiện làm việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Chính sách phúc lợi lễ tết, sinh nhật, du lịch, hiếu hỷ,... theo quy định của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
