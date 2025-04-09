Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2TT4, Khu đô thị VOV, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT

Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan

Lên được báo cáo Quý (không yêu cầu làm báo cáo tài chính năm)

Giao dịch ngân hàng

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 27 - 45 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm misa,

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel)

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Số 2TT4 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng thu nhập: từ 10,000,000 – 12,000,000 đồng/tháng

Được cấp đầy đủ phương tiện làm việc

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách phúc lợi lễ tết, sinh nhật, du lịch, hiếu hỷ,... theo quy định của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin