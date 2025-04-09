Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/5B ngõ 37 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tập hợp chi phí và chứng từ đầu vào/đầu ra của lô hàng + theo dõi lãi lỗ hàng tháng

Kiểm tra lại chi phí so với đơn giá mua

Xây dựng bảng giá vốn và giá bán

Xuất HĐ GTGT cho khách hàng

Quản lý và đối chiếu công nợ + thu hồi công nợ khách hàng

Làm báo cáo doanh số + chỉ tiêu phòng sale

Làm bảng lương nhân viên

Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Bảo hiểm xã hội

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tuổi từ 25-40 tuổi

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Được đào tạo nghiệp vụ khi làm việc bởi các quản lý và đồng nghiệp có kinh nghiệm trong nghề

Được cấp đồng phục và dụng cụ miễn phí khi làm việc

Khen thưởng, Lễ, Tết theo theo chế độ đãi ngộ của Công ty

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Nhà Nước

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển bản thân

Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

