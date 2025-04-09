Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3/5B ngõ 37 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tập hợp chi phí và chứng từ đầu vào/đầu ra của lô hàng + theo dõi lãi lỗ hàng tháng
Kiểm tra lại chi phí so với đơn giá mua
Xây dựng bảng giá vốn và giá bán
Xuất HĐ GTGT cho khách hàng
Quản lý và đối chiếu công nợ + thu hồi công nợ khách hàng
Làm báo cáo doanh số + chỉ tiêu phòng sale
Làm bảng lương nhân viên
Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Bảo hiểm xã hội
Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tuổi từ 25-40 tuổi
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Được đào tạo nghiệp vụ khi làm việc bởi các quản lý và đồng nghiệp có kinh nghiệm trong nghề
Được cấp đồng phục và dụng cụ miễn phí khi làm việc
Khen thưởng, Lễ, Tết theo theo chế độ đãi ngộ của Công ty
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Nhà Nước
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển bản thân
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

