Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần TiDi Construction làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán cho các nhà cung

cấp, nhân viên trong công ty.

Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí trên phần mềm.

Báo cáo định kỳ doanh thu - chi phí từng hoạt động kinh doanh, tính hoa hồng kinh doanh.

Hạch toán các bút toán doanh thu - chi phí.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Lập báo cáo tài chính riêng từng cơ sở và báo cáo tổng hợp.

Phân tích doanh thu - chi phí đưa kiến nghị kịp thời tới BLĐ.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán (tháng/quý/ năm).

Các công việc hỗ trợ phát sinh theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Thiết lập, xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình, quy định hướng dẫn công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán chuyên dụng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Nắm vững nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán hiện hành.

Tại Công ty Cổ phần TiDi Construction Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000 - 15.000.000 (deal trong buổi phỏng vấn).

Thử việc từ 02 tháng, hưởng 85% lương cứng .

Đóng BHXH khi lên chính thức.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật).

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục.

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TiDi Construction

