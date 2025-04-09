Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán bank nhận tiền từ khách hàng. Kiểm tra và đối soát số liệu đảm bảo công nợ. Kiểm tra và ghi nhận các giao dịch phát sinh ở các ngân hàng.

Nhận chứng từ từ các bộ phận kiểm tra, hạch toán chi phí lên Misa.

Kiểm tra dữ liệu công nợ phải trả, lên kế hoạch tài chính để thanh toán cho NCC, xử lí chứng từ, liên hệ với ngân hàng để hoàn thiện thủ tục thanh toán cho NCC. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu.

Làm biên bản cấn trừ công nợ với khách hàng và nội bộ nếu phát sinh, liên hệ với người liên quan để hạch toán lên sổ sách kịp thời

Nhận thông tin hợp đồng từ Sale và tạo mã khách hàng trên WMS

Tổng hợp doanh thu và ghi nhận lên Misa, xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho ABA và các khách hàng khác.

Kiểm tra lại các bút toán hạch toán phân hệ TSCĐ, phân bổ, chạy khấu hao trên hệ thống ERP

Làm báo cáo thuế: VAT, PIT,… và xử lý các vấn đề phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Sử dụng thành thạo excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Tham gia đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định;

Cấp phát đồng phục, các trang thiết bị làm việc;

Làm việc tại ABA Cooltrans – môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, chương trình khám sức khỏe, team buiding;

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn theo chính sách phát triển nhân lực kế thừa / luân chuyển chuyên môn theo nhu cầu nguồn lực của công ty phù hợp với định hướng cá nhân của nhân viên;

Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA

