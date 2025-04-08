Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán và báo cáo giá sản phẩm; thống kê thông tin về chi phí vận chuyển.

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Lập các báo cáo theo quý quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp …

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Nộp tiền thuế, tờ khai thuế

Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)

Lập các báo cáo (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp