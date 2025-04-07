Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xóm 6, Yên Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Theo dõi, quản lý, giám sát số liệu bán hàng: giá vốn, giá bán, khách hàng, hàng tồn kho, công nợ ...
Theo dõi đầu tư các mảng kinh doanh của công ty. Kiểm soát và đối chiếu số liệu với kế toán của các đơn vị hợp tác.
Theo dõi dòng tiền: Tiền mặt, ngân hàng
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ...
Lập báo cáo hàng tháng và định kỳ theo yêu cầu.
Phát hành hoá đơn, theo dõi hàng hoá, báo cáo thuế ...
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.
Trung thực, sáng tạo, tin cậy, chủ động, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong việc.
Sử dụng thành thạo máy vi tính, excel, word và phần mềm kế toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán.
Đã từng làm việc tại các Doanh nghiệp sản xuất và Xuất nhập khẩu là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10.000.000đ - 13.000.000đ, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng
Đuợc hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động
Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc vui vẻ, yêu thương, chia sẻ
Được tham gia du lịch, các hoạt động team building cùng công ty....
Chế độ nghỉ phép : 12 phép/năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của nhà nước
Thưởng lễ tết, thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
