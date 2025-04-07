Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm 6, Yên Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi, quản lý, giám sát số liệu bán hàng: giá vốn, giá bán, khách hàng, hàng tồn kho, công nợ ...

Theo dõi đầu tư các mảng kinh doanh của công ty. Kiểm soát và đối chiếu số liệu với kế toán của các đơn vị hợp tác.

Theo dõi dòng tiền: Tiền mặt, ngân hàng

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ...

Lập báo cáo hàng tháng và định kỳ theo yêu cầu.

Phát hành hoá đơn, theo dõi hàng hoá, báo cáo thuế ...

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.

Trung thực, sáng tạo, tin cậy, chủ động, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong việc.

Sử dụng thành thạo máy vi tính, excel, word và phần mềm kế toán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Đã từng làm việc tại các Doanh nghiệp sản xuất và Xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000đ - 13.000.000đ, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng

Đuợc hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động

Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc vui vẻ, yêu thương, chia sẻ

Được tham gia du lịch, các hoạt động team building cùng công ty....

Chế độ nghỉ phép : 12 phép/năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của nhà nước

Thưởng lễ tết, thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG HẢI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin