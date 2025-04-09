Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Quản trị, theo dõi và thanh toán các chi phí phát sinh của Văn phòng và các bộ phận Hỗ trợ

Cùng Kế toán trưởng xây dựng Kế hoạch tài chính tháng, quý, năm và rà soát, báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các nhóm kế toán nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, Tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

Đối chiếu công nợ với các CN khác khi có quyết toán

Làm các báo cáo kỳ, tháng và Quyết toán theo quy định

Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn theo đúng quy định

Kê khai, làm báo cáo thuế theo tháng, quý, năm

Nộp thuế môn bài hàng năm theo quy định

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý và thông báo phát hành hóa đơn mới

Theo dõi, xuất Hóa đơn, thu tiền coupon