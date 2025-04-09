Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Số 3 Hai Bà Trưng , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản trị, theo dõi và thanh toán các chi phí phát sinh của Văn phòng và các bộ phận Hỗ trợ
Cùng Kế toán trưởng xây dựng Kế hoạch tài chính tháng, quý, năm và rà soát, báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các nhóm kế toán nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, Tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
Đối chiếu công nợ với các CN khác khi có quyết toán
Làm các báo cáo kỳ, tháng và Quyết toán theo quy định
Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn theo đúng quy định
Kê khai, làm báo cáo thuế theo tháng, quý, năm
Nộp thuế môn bài hàng năm theo quy định
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý và thông báo phát hành hóa đơn mới
Theo dõi, xuất Hóa đơn, thu tiền coupon
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Kế toán tổng hợp & thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán Du lịch
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
CV giới thiệu về bản thân
Đơn xin tuyển dụng (viết tay, bản gốc)
Giấy khám sức khỏe (bản gốc, 3 tháng gần nhất)
CMT, Sổ hộ khẩu (công chứng)
Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
