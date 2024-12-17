Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH KHVatec Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - KCN Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định hiện hành

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, trả trước và nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN.

- Kiểm tra, đối chiếu, khớp số liệu giữa phần mềm nội bộ và phần mềm kế toán. (Phần mềm SAP và BRAVO)

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ, theo tháng, quý, năm.

- Xuất hóa đơn và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn.

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho cấp trên khi có yêu cầu.

- Cùng với KTT và các KTV khác làm việc, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu với các đối tượng liên quan: cơ quan thuế, hải quan, kiểm toán, thanh tra, ngân hàng.

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính...

- Có trình độ về luật kế toán và luật thuế hiện hành

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc kế toán ở doanh nghiệp FDI; có kinh nghiệm hoàn thuế

- Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, phần mềm kế toán BRAVO, ưu tiên những ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc được giao;

- Thưởng KPI hàng năm

- Thưởng Tết hàng năm

- Có xe đưa đón Thái Nguyên Bắc Ninh, Hà Nội

- Quà các dịp Lễ/tết

- Liên hoan nhà hàng hàng Quý

