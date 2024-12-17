Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH KHVatec Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH KHVatec Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty TNHH KHVatec Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH KHVatec Hà Nội

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- KCN Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định hiện hành
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, trả trước và nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN.
- Kiểm tra, đối chiếu, khớp số liệu giữa phần mềm nội bộ và phần mềm kế toán. (Phần mềm SAP và BRAVO)
- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ, theo tháng, quý, năm.
- Xuất hóa đơn và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn.
- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho cấp trên khi có yêu cầu.
- Cùng với KTT và các KTV khác làm việc, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu với các đối tượng liên quan: cơ quan thuế, hải quan, kiểm toán, thanh tra, ngân hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính...
- Có trình độ về luật kế toán và luật thuế hiện hành
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc kế toán ở doanh nghiệp FDI; có kinh nghiệm hoàn thuế
- Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo cơ quan nhà nước.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, phần mềm kế toán BRAVO, ưu tiên những ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc được giao;

Tại Công ty TNHH KHVatec Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI hàng năm
- Thưởng Tết hàng năm
- Có xe đưa đón Thái Nguyên Bắc Ninh, Hà Nội
- Quà các dịp Lễ/tết
- Liên hoan nhà hàng hàng Quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KHVatec Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KHVatec Hà Nội

Công ty TNHH KHVatec Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

