Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Yên Bái:

- Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thu thập, kiểm tra, bảo quản chứng từ kế toán.
Lập và ghi sổ kế toán chính xác, kịp thời khi có nghiệp vụ phát sinh.
Lập báo cáo tài chính: 3 loại sổ kế toán gồm: Sổ cân đối kế toán, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh(Nội bộ).
Tính toán, kê khai, BC Thuế.
Kiểm soát chi phí, lập kế hoạch tài chính, dòng tiền.
Hỗ trợ công tác kiểm toán, chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cho việc thanh kiểm tra.
Thời gian làm việc: 8 tiếng hành chính, nghỉ Chủ nhật.
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trên 2 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng, các nghiệp vụ kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận thu nhập từ 10-20 triệu/ tháng.
Phúc lợi: BHYT, BHXH, BHTT, các chế độ thưởng ngày lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Làng Qua, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

