Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái
- Yên Bái:
- Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thu thập, kiểm tra, bảo quản chứng từ kế toán.
Lập và ghi sổ kế toán chính xác, kịp thời khi có nghiệp vụ phát sinh.
Lập báo cáo tài chính: 3 loại sổ kế toán gồm: Sổ cân đối kế toán, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh(Nội bộ).
Tính toán, kê khai, BC Thuế.
Kiểm soát chi phí, lập kế hoạch tài chính, dòng tiền.
Hỗ trợ công tác kiểm toán, chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cho việc thanh kiểm tra.
Thời gian làm việc: 8 tiếng hành chính, nghỉ Chủ nhật.
Thời gian làm việc:
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, các nghiệp vụ kế toán
Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: BHYT, BHXH, BHTT, các chế độ thưởng ngày lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI