Tuyển Kế toán tổng hợp Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Eup Group
- Hà Nội: Toà Office A66, Đường Đức Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Hạch toán kế hoạch và theo dõi công nợ: Tập hợp và hạch toán các chứng từ phát sinh, tính giá thành khai thác, theo dõi và quản lý công nợ.
- Hỗ trợ quyết toán thuế: Tham gia vào quá trình báo cáo và quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Tổng hợp số liệu sản xuất và kinh doanh: Phân tích và tổng hợp số liệu thực tế trong quy trình sản xuất và kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Đảm nhiệm các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu của công ty.
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
***QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
• Mức lương: 15- 17triệu/tháng
• Thời giam làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, 8h đến 17h hằng ngày (nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h-13h)
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phúc lợi tốt.
• Quầy cà phê, phòng tập Gym, Yoga duy trì sức khỏe
• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như: nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24h, ngày nghỉ lễ có thưởng… và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).
• Được cấp công cụ dụng cụ làm việc theo quy định của Công ty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
