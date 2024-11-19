Tuyển Kế toán tổng hợp Mandala Suites Bắc Giang làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Huyện Kim Bôi - Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

-Thực hiện các bút toán liên quan tới việc khấu hao, phân bổ, trích trước chi phí được ghi chép phù hợp.

-Thực hiện đối chiếu các tài khoản (Reconciliation) hàng tháng, trình kế toán trưởng kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.\

-Thực hiện khóa sổ kế toán hàng tháng theo quy trình khóa sổ của khách sạn

-Lập báo cáo tài chính của Công ty theo định kỳ và trình kế toán trưởng kiểm tra

-Tham gia làm việc với kiểm toán, với cơ quan thuế.

- Đối chiếu số liệu để chốt danh sách các bút toán điều chỉnh kiểm toán sau khi được kế toán trưởng phê duyệt, phối hợp với các Kế toán viên cập nhật các bút toán điều chỉnh vào Phần mềm kế toán.

-Thực hiện việc in sổ sách kế toán cuối năm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Kinh nghiệm làm việc: có từ 3 - 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực khách sạn;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, được trải nghiệm 1 số phần mềm kế toán hiện hành trên thị trường;

- Tư duy nhanh nhẹn, logic, khả năng đọc số liệu, báo cáo tốt;

- Sức khỏe đảm bảo, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động, có thể đi công tác;

- Có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, thích ứng nhanh.

Tại Mandala Suites Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV trong hệ sinh thái của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, team building, chăm sóc sức khoẻ, CLB thể thao,...);

- Cơ hội được đi du lịch kết hợp trải nghiệm thực tế các các cơ sở lưu trú trong chuỗi Mandala.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mandala Suites Bắc Giang

