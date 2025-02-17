Tuyển Kế toán tổng hợp SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại SOUMAKI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 9 Võ Thị Sáu , Đa Kao , Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
● Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
● Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.
● Kiểm tra, kiểm soát số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý.
● Hỗ trợ lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
● Quản lý công nợ phải thu, phải trả và đối chiếu số liệu với các bên liên quan.
● Theo dõi, tính toán và hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi cho nhân viên.
● Kiểm tra và theo dõi các khoản chi phí, doanh thu để đảm bảo phù hợp với ngân sách và kế hoạch tài chính.
● Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác khác khi có yêu cầu.
● Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy trình.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
(ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực nhà hàng/khách sạn
● Am hiểu các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và luật thuế.
● Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, iPOS…) và tin học văn phòng (Excel, Word,…).
Tại SOUMAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SOUMAKI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
