Tuyển Kế toán tổng hợp SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

● Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

● Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.

● Kiểm tra, kiểm soát số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

● Hỗ trợ lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

● Quản lý công nợ phải thu, phải trả và đối chiếu số liệu với các bên liên quan.

● Theo dõi, tính toán và hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi cho nhân viên.

● Kiểm tra và theo dõi các khoản chi phí, doanh thu để đảm bảo phù hợp với ngân sách và kế hoạch tài chính.

● Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác khác khi có yêu cầu.

● Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy trình.