Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Hạch toán, ghi chép sổ sách trên phần mềm kế toán Misa Amis.
Khai thuế VAT, PIT, CIT...(theo hướng dẫn).
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: 9h-18h (1 tháng nghỉ 6 ngày tự chọn)
Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm, thuế PIT (nếu có): Theo luật quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
