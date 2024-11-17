Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Hạch toán, ghi chép sổ sách trên phần mềm kế toán Misa Amis.

Khai thuế VAT, PIT, CIT...(theo hướng dẫn).

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: 9h-18h (1 tháng nghỉ 6 ngày tự chọn)

Có thể đi nhà máy ở Long An 1 tuần/ 1 lần. (Đi Nhà máy có thể dùng thẻ taxi Công ty cấp hoặc đi xe máy thì có phụ cấp đi lại).

Bạn có nhu cầu ứng tuyển vui lòng gửi CV Tiếng anh.

Bằng kế toán trưởng: Không cần

Ngoại ngữ: Không yêu cầu, tuy nhiên sẽ ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm, thuế PIT (nếu có): Theo luật quy định

Tăng lương: 1 năm 1 lần vào Tháng 4

Lương tháng 13: Theo luật quy định

Lương: 15 triệu (Hoặc thỏa thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

