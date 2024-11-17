Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIA THÁI DOCTORLOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản.

Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.

Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.

Và các công việc khác theo yêu cầu từ Chủ tịch công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán.

Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán

Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Có thái độ thân thiện, tác phong tốt, cẩn thận, trung thực, vui vẻ, hòa đồng, sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

ĐƯỢC đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu từ khi nhận việc.

Thu nhập > 14 triệu, đối với trường hợp có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận theo năng lực.

Ký HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG sau 2 tháng thử việc.

Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết với đội ngũ nhân sự trẻ trung, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

