Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIA THÁI DOCTORLOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIA THÁI DOCTORLOAN
- Hồ Chí Minh: 9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản.
Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.
Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.
Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.
Và các công việc khác theo yêu cầu từ Chủ tịch công ty.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
Có thái độ thân thiện, tác phong tốt, cẩn thận, trung thực, vui vẻ, hòa đồng, sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH GIA THÁI DOCTORLOAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập > 14 triệu, đối với trường hợp có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận theo năng lực.
Ký HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG sau 2 tháng thử việc.
Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết với đội ngũ nhân sự trẻ trung, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA THÁI DOCTORLOAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI