Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 - 49 Đường Hoàng Lê Kha, Phường 09, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu vào phần mềm misa

Kiểm tra các định khoản phát sinh, lên báo cáo tổng hợp, lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

Lập báo cáo thuế TNCN, TNDN, thuế GTGT,... theo quy định của Luật thuế

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Lập dự chi hàng tuần cho 3 tuần tiếp theo

Lập báo cáo nội bộ, xử lý chứng từ theo sự phân công của kế toán trưởng.

Kiểm tra hợp đồng đầu vào, đầu ra của các chương trình.

Tính giá thành cho mỗi chương trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên và dưới 40t

Kinh nghiệm 3 năm trở lên, biết hạch toán kế toán quốc tế

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh. ( Biết thêm tiếng Trung là 1 lợi thế)

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm chắc các chế độ kế toán, có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh về tài chính

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, xây dựng báo cáo tài chính hoàn chỉnh

Sử dụng thành thạo các loại phần mềm kế toán(AMIS,MISA),Word,Excel...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng theo năng lực

Chính sách BHYT,BHXH & BHTN.

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng năm theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BM SÀI GÒN

