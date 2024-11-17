Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dp12, Parc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Khu dân cư Phú Long, xã Phước Kiểng, Nhà Bè, HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 trở lên

- Sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Kinh nghiệm từ 01 năm.

- Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook,...).

- Ngoại ngữ: không yêu cầu, có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản trực tiếp hoặc qua email là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.

- Thưởng theo doanh số công ty và hiệu quả công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Được đi du lịch hàng năm cùng công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, có cơ hội nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN

