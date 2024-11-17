Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SSB HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Quý Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày, phối hợp kiểm tra công nợ thu chi với thu ngân ở các Địa điểm kinh doanh, Chi nhánh.

Theo dõi tình hình bán hàng, công nợ và xuất hóa đơn.

Tập hợp chứng từ và lập báo cáo bán hàng hàng ngày.

Kiểm tra, theo dõi các chứng từ, hợp đồng kinh tế.

Làm việc với các cơ quan ban ngành: ngân hàng, cơ quan BHXH, thuế, ... (không bắt buộc)

Định kỳ thực hiện kiểm kê tại cửa hàng, kho hàng, đề xuất với cấp quản lý khi có sự hao hụt vượt định mức.

Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

Tính lương, bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác cho đội ngũ nhân sự

Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)

Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: (02) năm trở lên, ít nhất (01) năm kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B.

Đáp ứng một số kỹ năng như: cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm tốt, có khả năng làm việc độc lập, khả năng thương lượng, trình bày, giao tiếp tốt.

Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SSB HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Được xét tăng lương 06 tháng/ 1 lần. Thưởng KPI theo hiệu quả công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...theo quy định.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, công ty đang mở rộng phát triển, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SSB HOLDINGS

