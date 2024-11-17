Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 02, đường số 3, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thiết lập hệ thống thông tin kế toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party,...;
Review lương hàng năm;
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.
Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party,...;
Review lương hàng năm;
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI