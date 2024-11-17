Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban, cửa hàng.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT...

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang.

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.

Lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế Toán.

Kinh nghiệm kế toán ngành F&B, hệ thống, chuỗi....> 3 năm.

Am hiểu các bộ luật về doanh nghiệp/thuế.

Có khả năng kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu.

Sử dụng tốt các phần mềm Kế toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm sử dụng Misa.

Sử dụng thành thạo Excel.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cứng: Thu nhập 15-16 triệu (Thoả thuận theo năng lực).

Các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Môi trường trẻ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

