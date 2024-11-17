Tuyển Kế toán tổng hợp WATA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Eco Green, SH22, Block C, 107 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty bên mảng công nghệ thông tin: đa số nhân sự 9x-2k.

Tần sinh phát sinh các task không liên tục. có HRM cùng Kế toán trưởng hướng dẫn.

Kế toán:

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

Theo dõi và kiểm tra đảm bảo các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác

Theo dõi, quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính phát sinh hàng ngày ( Thu- chi, xuất hóa đơn nếu có)

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nội bộ vào PM kế toán

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm và theo yêu cầu của Ban giám đốc).

Quản lý sổ sách kế toán và lưu trữ hồ sơ tài chính.

Hỗ trợ chuẩn bị hóa đơn, chứng từ liên quan thuế chuyển giao cho Đơn vị dịch vụ thực hiện kê khai thuế - Đảm bảo đúng quy trình ký nhận khi bàn giao

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài khi cần thiết.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Nhân sự:

Theo dõi và đề nghị thanh toán các chi phí cố định

Quản lý và cấp phát đồ dùng văn phòng

Tổ chức các chương trình: Happy Hour, YEP....

Quản lý hồ sơ nhân viên và cập nhật thông tin nhân sự.

Quản lý hợp đồng: Thử việc, chính thức....

Chấm công, tính lương

Phụ trách BHXH: thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan: Tăng, giảm, chế độ, ĐNTT....

Hỗ trợ tuyển dụng

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Nhân sự hoặc các ngành liên quan.

TỈ MỈ, CẨN THẬN, CHỈNH CHU

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và nhân sự.

Kỹ năng sử dụng excel, word,... hay phần mềm kế toán và quản lý nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại WATA SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHYT, BHXH theo quy định

Được hưởng 12 ngày phép/năm.

Thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Happy Hour, Coffee Time định kỳ mỗi tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Company Trip và nhiều hoạt động lễ (8/3, 20/10,...) YEP và các hoạt động khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WATA SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin