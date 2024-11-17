Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại Công ty.

Kê khai, lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu. Kiểm tra, xử lý, phê duyệt các báo cáo về nghiệp vụ kế toán, quản lý thu - chi, bảng tính lương, các khoản thanh toán của Công ty.

Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng...và các cơ quan Nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch - đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước...

Chịu trách nhiệm quyết toán thuế và hoàn thuế của Công ty

Quản lý, theo dõi công tác tài chính kế toán liên quan đến các dự án mà Công ty đang tham gia và thực hiện.

Quản trị nguồn vốn của Công ty

Phối hợp với các phòng, ban, bộ phận để xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện - kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai.

Theo dõi các khoản chi phí, đưa ra các đề xuất tăng - giảm chi phí sao cho hiệu quả.

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác, có chứng chỉ kế toán trưởng là lợi thế

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí quản lý tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc với Cơ quan nhà nước (Cơ quan Thuế)...

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm

Vững chuyên môn về kế toán

Lương: thỏa thuận theo năng lực và chuyên môn (từ 15 triệu đến 25 triệu/tháng)

Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT,...

Được xét tăng lương tùy theo tình hình SXKD;

Được hỗ trợ các chế độ cho người lao động: tiền ăn trưa, tiền xăng, các ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ Nữ Việt Nam, Ngày của Cha, Tết Thiếu Nhi, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu/hỷ, quà tết cuối năm

Hưởng chế độ tham quan nghỉ mát hằng năm

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Cùng nhiều Chính Sách Đãi Ngộ & Thu Hút Nhân Tài của Công ty

