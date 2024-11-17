Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần MEDSI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần MEDSI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B5 đường Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán
- Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ: mua hàng, bán hàng, trả hàng, tạm ứng, thanh quyết toán, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, lương, khấu hao, thuế GTGT, thuế TNCN, kết chuyển, tính giá thành...
- Kiểm soát thường xuyên việc tuân thủ các nghiệp vụ kế toán.
Kiểm soát Công nợ
- Kiểm soát Công nợ Phải thu
+ Dự báo, kiểm soát các công nợ rủi ro, đề xuất các giải pháp thu hồi nợ, tối ưu hóa các chi phí liên quan đến thu hồi nợ.
+ Đề xuất giải pháp xử lý công nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không thu hồi được.
- Kiểm soát Công nợ Phải trả
+ Phối hợp Ban tài chính trong việc xác định nguồn tiền thanh toán phù hợp dòng tiền của Công ty.
Lập và quản lý Kế hoạch ngân sách
- Triển khai, kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử dụng Ngân sách.
- Thẩm định, đánh giá, kiểm soát việc sử dụng Ngân sách của các phòng; đề xuất điều chỉnh ngân sách tùy theo tình hình thực tế.
Thực hiện các Báo cáo kế toán – tài chính liên quan
- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (báo cáo phát sinh) theo từng quý.
- Nộp thuế môn bài hàng năm, thuế GTGT, TNDN hàng quý.
- Thực hiện bút toán tài chính như kết chuyển số dư, kết chuyển lãi lỗ ở năm cũ.
- Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, số phát sinh, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ).
- Trích lập và hoàn nhập các chi phí theo quy định.
- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, các phụ lục đính kèm.
- Cập nhật, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh & chi phí định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Cập nhật và đào tạo các quy định, văn bản pháp luật về kế toán
- Cập nhật và phổ biến các thông tư, quyết định mới về thuế đến các phòng, bộ phận liên quan.
- Soạn thảo các quy định, quy trình về nghiệp vụ của Kế toán, và hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện.
- Thực hiện đào tạo hoặc cử nhân viên trong phòng đào tạo cho các ban phòng về các quy định, quy trình của phòng Kế toán.
Phòng ngừa rủi ro
- Lập kế hoạch và thực hiện đánh giá rủi ro liên quan đến nghiệp vụ kế toán định kỳ.
- Báo cáo định kỳ (hoặc khi phát sinh) cho Tổng Giám đốc/ Giám đốc về rủi ro và các giải pháp phòng ngừa rủi ro.
Quản lý dữ liệu và hệ thống thông tin kế toán
- Đề xuất phân quyền truy cập hệ thống kế toán và trình TGĐ/ GĐ; chịu trách nhiệm kiểm tra phân quyền.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành kiểm toán, tài chính – kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan tới công việc. (có chứng chỉ Kế Toán Trưởng). Có kinh nghiệm tính giá thành dịch vụ công nghệ thông tin tại các Cty công nghệ.
(có chứng chỉ Kế Toán Trưởng). Có kinh nghiệm tính giá thành dịch vụ công nghệ thông tin tại các Cty công nghệ.
- Nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Am hiểu các quy định về luật doanh nghiệp, pháp luật thuế Việt Nam. Sử dụng thành thạo các phần mềm và công cụ hỗ trợ làm việc.
- Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng phân tích. Kỹ năng lập kế hoạch
- Tư duy nhạy bén và logic
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
- Kỹ năng chịu được áp lực cao. Bảo mật thông tin dữ liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định
Tham gia đóng BHXH đầy đủ; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình
Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Được xét tăng lương hàng năm. - Du lịch/ tất niên mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 75 Nguyễn Qúy Đức , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

