Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 - 33 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 25 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra các loại hóa đơn, chứng từ kế toán.

Nhận báo giá của các nhà cung cấp, theo dõi việc tăng giảm giá cả của các nhà cung cấp.

Kiểm soát thu chi, dòng tiền vào, tiền ra của công ty.

Thực hiện công việc thu chi tiền mặt hàng ngày cho các bộ phận; gửi báo cáo thu chi cuối ngày.

Thực hiện xuất hoá đơn tài chính theo từng giao dịch.

Kết hợp với kế toán thuế để làm các báo cáo thuế liên quan.

Sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp/ đang học chuyên ngành Tài Chính Kế Toán, Quản trị Kinh Doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Biết sắp xếp công việc hợp lý.

Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó.

Giao tiếp Tiếng Việt/Anh cơ bản; có kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office.

Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.

Chế độ lương thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động bonding team hằng tháng

Thời gian làm việc linh hoạt.

