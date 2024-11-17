Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B4

- 3 đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện tính toán giá thành định mức sản phẩm mới, gia công, xuất khẩu.
2. Thực hiện tính giá thành thực tế hằng tháng.
3. Thực hiện tính toán, theo dõi đơn giá gia công.
4. Thẩm định, đánh giá, theo dõi các dự án cải tiến, đầu tư.
5. Thực hiện dữ liệu báo cáo giá thành hằng tháng.
6. Phối hợp với các kế toán viên kiểm tra, kiểm soát các định khoản, hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến giá thành
7. Cập nhật QTSX, định mức, giá thành tiêu chuẩn định kỳ hoặc khi thay đổi, theo dõi biến động giá thành.
8. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).
9. Lưu trữ chứng từ và báo cáo theo qui định.
10. Đảm trách, thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong Công ty sản xuất vị trí Kế toán giá thành, Kế toán quản trị - phân tích số liệu của Kế toán tài chính đã ghi nhận chi tiết theo nhiều chiều khác nhau, lập kế hoạch và dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp, thực hiện các công việc phân tích phục vụ theo yêu cầu nội bộ.
Ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty sản xuất cơ khí.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán.
Trình độ:
Kỹ năng: Tổng hợp, đối chiếu, phân tích thông tin, dữ liệu, báo cáo.
Kỹ năng:
Các yếu tố khác: Thận trọng, trung thực, chịu áp lực công việc cao.
Các yếu tố khác:

Tại Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương, Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B4-3, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

