Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Zeta, 38/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, P15, Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Gọi điện; tiếp nhận; tư vấn trực tiếp và giải đáp những khúc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế và dịch vụ kế toán. Tư vấn qua đường dây nóng của đại lý hoặc qua trực tiếp địa chỉ của khách hàng. Cập nhật các văn bản thuế, giải đáp câu hỏi thuế của khách hàng;
-
- Thực hiện các công việc tư vấn thuế GTGT TNDN, TNCN, thuế Nhà thầu (tuân thủ, soát xét và tư vấn các vấn đề về Thuế, các loại thuế khác (nếu có) và giải quyết các vấn đề thuế trong kiểm toán; tính lương (payroll), bảo hiểm xã hội;
- Thực hiện dịch vụ kế toán bao gồm hạch toán kế toán và làm tờ khai thuế; báo cáo tài chính
- Thực hiện các dịch vụ khác về thuế;
- Liên hệ, làm việc với cơ quan thuế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật;
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn thuế ở các công ty dịch vụ thuế);
- Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ đại lý thuế, CPA;..
- Có khả năng viết và nói tiếng Anh;
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA
- Trung thực, gắn bó lâu dài với công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức offer lương hấp dẫn (lên tới 15M- tùy năng lực) + % doanh thu từ khách dịch vụ và được tăng lương hàng năm dựa trên kết quả đánh giá nhân viên 6 tháng/lần;
- Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần
- Các khoản thưởng bao gồm: thưởng kết quả kinh doanh phòng, thưởng kết quả chất lượng công việc, thưởng thâm niên,...; thưởng lễ tết, sinh nhật;
- Đi du lịch trong hoặc ngoài nước 1-2 lần/năm;
- Hưởng 12 ngày phép/năm, BHYT, BHXH, BHTN;
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Đào tạo và phát triển bản thân: được tài trợ 100% chi phí cho các chương trình đào tạo phục vụ mục đích phát triển nghề nghiệp kiểm toán/tư vấn thuế;
- Chúng tôi coi con người là tài sản quan trọng nhất. Do đó, ANG Việt Nam xây dựng chế độ lương, thưởng và phúc lợi để đãi ngộ bạn dựa trên kết quả công việc, khả năng phát triển năng lực và văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ bạn cả trong công việc lẫn cuộc sống.
- Thời gian làm việc từ T2-T6: Sáng 8h00- 12h00, chiều 13h30 -17h30
Thứ 7: Sáng 8h00- 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 ngõ 4 Đường Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252044
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Tự động hóa và cơ khí chính xác Việt Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Tự động hóa và cơ khí chính xác Việt Long
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH VINLASH VN
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lotte World Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte World Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu SAPP Academy
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp MOBILELEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu MOBILELEGEND
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và dịch vụ Thuận Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và dịch vụ Thuận Hưng
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DONEWIN TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DONEWIN TECHNOLOGIES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quốc tế ACE Nature làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 150 Triệu Công ty TNHH Quốc tế ACE Nature
10 - 150 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển và ứng dụng toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển và ứng dụng toàn cầu
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ASKTraining Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ASKTraining Viet Nam
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Eusteel
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Hùng
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm