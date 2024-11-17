Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Zeta, 38/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, P15, Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Gọi điện; tiếp nhận; tư vấn trực tiếp và giải đáp những khúc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế và dịch vụ kế toán. Tư vấn qua đường dây nóng của đại lý hoặc qua trực tiếp địa chỉ của khách hàng. Cập nhật các văn bản thuế, giải đáp câu hỏi thuế của khách hàng;

- Thực hiện các công việc tư vấn thuế GTGT TNDN, TNCN, thuế Nhà thầu (tuân thủ, soát xét và tư vấn các vấn đề về Thuế, các loại thuế khác (nếu có) và giải quyết các vấn đề thuế trong kiểm toán; tính lương (payroll), bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện dịch vụ kế toán bao gồm hạch toán kế toán và làm tờ khai thuế; báo cáo tài chính

- Thực hiện các dịch vụ khác về thuế;

- Liên hệ, làm việc với cơ quan thuế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật;

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn thuế ở các công ty dịch vụ thuế);

- Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ đại lý thuế, CPA;..

- Có khả năng viết và nói tiếng Anh;

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA

- Trung thực, gắn bó lâu dài với công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức offer lương hấp dẫn (lên tới 15M- tùy năng lực) + % doanh thu từ khách dịch vụ và được tăng lương hàng năm dựa trên kết quả đánh giá nhân viên 6 tháng/lần;

- Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần

- Các khoản thưởng bao gồm: thưởng kết quả kinh doanh phòng, thưởng kết quả chất lượng công việc, thưởng thâm niên,...; thưởng lễ tết, sinh nhật;

- Đi du lịch trong hoặc ngoài nước 1-2 lần/năm;

- Hưởng 12 ngày phép/năm, BHYT, BHXH, BHTN;

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Đào tạo và phát triển bản thân: được tài trợ 100% chi phí cho các chương trình đào tạo phục vụ mục đích phát triển nghề nghiệp kiểm toán/tư vấn thuế;

- Chúng tôi coi con người là tài sản quan trọng nhất. Do đó, ANG Việt Nam xây dựng chế độ lương, thưởng và phúc lợi để đãi ngộ bạn dựa trên kết quả công việc, khả năng phát triển năng lực và văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ bạn cả trong công việc lẫn cuộc sống.

- Thời gian làm việc từ T2-T6: Sáng 8h00- 12h00, chiều 13h30 -17h30

Thứ 7: Sáng 8h00- 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A.N.G VIỆT NAM

