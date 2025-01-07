Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Mức lương
Đến 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 45 Triệu

QUẢN LÝ CHUNG MỌI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận tài chính kế toán.
Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của Công ty.
QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIÊN
Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp.
Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
QUẢN LÝ HỆ THỐNG KẾ TOÁN, SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ DOANH NGHIỆP
Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ với khách hàng, chủ đầu tư, ngân hàng.
Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản.
Lập bảng cân đối kế toán, điều tra các báo cáo nguồn tài chính của Công ty.
Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.
THAM MƯU CHO LÃNH ĐẠO VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH
Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho Công ty.
Giải quyết các vấn đề tài chính, tham mưu cho Ban Giám Đốc đảm bảo nguồn lợi tài chính cho Công ty.
Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của Công ty.
LẬP TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Định kỳ phối hợp với các Kế toán viên kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước Ban Giám Đốc và cơ quan kiểm tra thuế nhà nước.
CÔNG TÁC KHÁC
Trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính (khi có phát sinh)
Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc
Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
CÔNG TÁC BÁO CÁO
Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.
Báo cáo đột xuất theo yêu cầu công việc và yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Đại học trở lên
Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ kế toán trưởng còn thời hạn đến khi bổ nhiệm. Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán MISA/FAST…
Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững chắc. Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.
KỸ NĂNG
Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
Kỹ năng lập kế hoạch.
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
Kỹ năng tính toán chính xác, tư duy logic hệ thống.
Kỹ năng quản trị, phân tích tổng hợp báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng, đàm phán tốt.
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có 3 năm làm vị trí kế toán tổng hợp ở các công ty, tập đoàn lớn.
Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, có quan hệ với các cơ quan chức năng nhà nước, từng quản lý phòng Kế toán từ 5-7 người trở lên.
YÊU CẦU KHÁC (NẾU CÓ)
Có khả năng làm việc độc lập, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty, đã từng làm ở các công ty sản xuất, thương mại doanh thu đạt từ 1000 tỷ trở lên
Có khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
Sáng tạo trong công việc, độ tuổi từ 32 đến 40 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương được hưởng: Thỏa thuận theo năng lực (upto 45.000.000 đ).
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Công ty và Luật lao động.
Tham gia BHXH đầy đủ theo đúng luật, xét tăng lương dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo thực tế từng năm.
Lương đóng BHXH: 7tr8.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 27, ngõ 616 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

